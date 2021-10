16.00 - 0:00 Cambio de tonadilla

17:04 H No soy una veleta

En los sofás del jardín recuenta Isabel, Dani y Cynthia todos los que se han marchado de la casa. Isabel dice que no le parece un día raro y que está feliz.

Cynthia se defiende con que no está haciendo un bandazo de posiciones por hablar con Luca y Cristina. Ella dice que si se le percibe desde fuera como una chaquetera le expulsan el jueves que viene.

Isabel le intenta decir que es normal que Adara, Luca y Cristina vean con recelo que les hable pero entiende que Cynthia no está cambiando de bando, si no que ha evolucionado su forma de ver a los convivientes.

Suena a algo muy maduro y racional. Fuera de la casa. Pero aquí se nomina y esta es la primera semana que el trio Cris, Luca y Adara no están nominados.

Dani repite la conversación de anoche defendiéndose de que no dijo nada de los comentarios despectivos de Lucía por que no tiene que meterse en todas las guerras.



Cynthia intenta reconducir la conversación para hablar de ella misma.