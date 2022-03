16.00 - 0:00 Agitando el avispero

¡Buenas tardes Secreters!

La que se ha liado pollito.

Con Carmen fuera y Rafa que tiene tiempo y energía ahora mismo está poniendo firmes a la casa.

Tiene para todos. Uno a uno. Lleva toda la mañana repartiendo con su memoria excelente y echando a la cara al grupo mayoritario cada vez que le han llamado falso, frío y mentiroso. Carmen le absorbía la energía y ahora él puede dedicarse a sacarle el polvo a los muebles.

No se si era a esto a lo que se refería Belén Esteban cuando decía que se tendrían que conocer mejor.

Y luego está lo de Colchero, que anda cambiando de cuarto de madrugada por que los amores entre Adrián y Marta no le dejan dormir.

No conectamos ya que no nos podemos perder tantos trajes que se están haciendo.