¡Buenos días! La casa sigue recomponiéndose tras la salida de Carmen y lo hace charlando tranquilamente con Belén Esteban, que parece una más en la casa. Tanto es así, que Rafa se ha abierto con ella y con el resto y ha confesado que su relación con Carmen era más que una amistad y que está muy pillado por ella. Carmen sigue siendo uno de los temas principales de conversación en la casa y ayer, por la noche, Marta puso en varios aprietos a Rafa hablando de su relación con la matemática que terminaron por rayarle un poco.

Y hablando de Carmen, hemos conocido ya su secreto que era "soy virgen". En el vídeo explicaba que no había llegado la persona adecuada y al escuchar que ese secreto pertenecía a la matemática, todos sus compañeros saltaron del sofá y como no, Rafa acaparó todas las miradas. Si bien es cierto que más de uno ya lo sospechaba, Rafa tenía muchas dudas. También descubrimos el de Alatzne, "intoxiqué a mi barrio con croquetas de cemento", que también era conocido por todos por las pistas que ya sabían. Estuvimos a punto de descubrir si el de Laila era "tengo una hermana que no conozco" o no, pero Carlos se echó para atrás en el careo y decidió no apostar por ello.

Tienen una nueva prueba semanal que les hará "viajar" a distintos lugares del mundos y practicar su inglés con las famosas llamadas al extranjero, así que vamos a ver qué tal se les da la jornada de hoy.