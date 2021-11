16.00 - 0:00 Pase lo que pase esta tarde, no los vamos a pasar genial.

17:29 H Miguel está de abracitos y discusiones

Miguel ha ido a abrazar a Julen para pedirle perdón por sus comentarios sobre Sofía y ahora intenta tender puentes con Dani y que no le ataque el 100% de la casa que no son Adara y Sandra.

Están en los armarios hablando y Dani dice eso tan cuestionable de "pediré perdón por mis formas, pero no por lo que digo". Lo que uno dice es lo que más importa, Dani suena como si fuera infalible pero Miguel está tan metido en el análisis de los conflictos entre grupos y lo que él percibe como ataques sin cesar que no se da cuenta.

Miguel repita eso de que "es un actor secundario" que le han llamado y le ha dejado mal. Entra Jesús en el cuarto.

Miguel explica que ya hablaron entre ellos que cada uno lucharía sus propias batallas y que no quiere que se le acuse de lacayo.

En el resto de la casa no tienen por que conocer sus dinámicas de concurso pero Miguel lo ve de cajón.



Repasan la primera prueba de la mañana y Miguel se justifica con que no sabía cómo iba la prueba y que no ha hecho preguntas a mala idea pero Jesús cree que se ha pasado, aunque se haya disculpado con Julen.

Cuenta Miguel de nuevo eso de que Adara quiere mucho a los gemelos. Ellos hablarán con ella pero no parece que se lo crean.

Hoy mismo le han vuelto ha llamar payasa a la cara cuando ella les ha molestado a la hora de hacer la comida para todos. Han saltado cuándo Adara se ha metido con Luis a sus espaldas y aunque Miguel quiera pasar de los conflictos, inclusos de sus "amigos" los gemelos se mojan en los conflictos que les da la gana, comenta Jesús.

Cuando Adara le ha llamado chivato por repetir los comentarios que ha dicho de Luis a la espalda él le ha llamado payasa.

Jesús es un paladín que entra en los fregados de sus amigos y Miguel le repite mil veces que es un error entrar en los conflictos de los demás.

Entra Luca en los armarios y para interrumpir pero Miguel le dice que quiere hablar a solas con Jesús y Luca insiste en que no le eche o le aisle. A Jesús no le importa que esté el italiano pero Luca le mete el dedo en el la herida con eso de que si Miguel se va cuando entra él le está haciendo el vacío. Luca está pasivo agresivo y Miguel se da cuenta y no se lo deja pasar.