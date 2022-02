16.00 - 0.00 | Tarde de estrategias, nominaciones y crisis

16:24 H Marta, Adrián, juntos hasta la final

Álvaro le dice a Rafa que Carmen cree que le ha nominado. "Ella sabe que no, tío", contesta el fontanero. Álvaro se queja de que no se ha duchado y no le gusta no ducharse. Cora y Marta salen al jardín y hablan del albornoz de Marta, donde al principio se limpiaban todos. "Ahora me limpio en el de Carmen que sé cuál es". Laila se une al grupo gritando "¡Pura mierda!".

Nos vamos a la cocina, donde Nissy y Carlos preparan la manduca para el resto de la casa. En el exterior, alguien grita "Marta y Adrián juntos hasta el final". Más o menos se alegran de que no digan cosas malas, aunque dudan sobre si es la voz de siempre. Obviamente, empieza a sonar música.

Laila: Han dicho "¡Marta, Adrián, juntos hasta la final!"

Nissy: Sí, hasta esta noche. No quiero que se vaya Virginia, prefiero que se vaya Marta, la verdad.

Nissy dice que le ha enseñado a la competencia cómo hacer orejas, y le pregunta a Carlos si no es noble de su parte haberles ayudado un poquito.

Nissy: Yo creo que he sido bondadosa.

Carlos: No te cabrees.

En la sala de maquillaje, Carmen le dice a Alatzne que ha discutido con Rafa y Laila, y la vasca le toca el pelo.