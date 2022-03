16.00 - 0:00 Seducción tras seducción

16:43 H Vírgenes para todos

Marta y Álvaro intentan que se hable del video que tienen que hacer salga a delante. Repasan los posibles secretos de la casa y se ríen el grupo de Adrián, Marta, Colchero y Cora con que "si Álvaro no es el virgen, lo es Carmen" ella pregunta y Cora le dice eso de "por comportamientos que has tenido". Dicen que o es virgen o se duerme en el sexo. No se escapa del San Benito.

Rafa cree que sería gracioso que les encendieran el pulsador ahora. Les sueltan del cubo y hasta hay carreras de Carmen y Cora por entrar en la playa.