16.00 - 0:00 Que la vida es un carnaval

20:16 H Adrián y Marta en el cuarto

En la cocina comenta Altazne que está la cocina echa un asco. Carmen le dice que ella siempre que come lo recoge todo y que ya se ha hecho su parte de la tarea de fregar. Alatzne no ha comido hoy, dice que no ha tenido tiempo, y abandona los garbanzos que no ha tocado a su suerte. Hasta se los ofrece a Carmen que por ahora se hace una infusión.

Pasamos al cuarto donde está Marta y Adrián y ella le está consolando a él por que no le ha salido muy bien la conexión con Jorge Javier por que ha dicho muchos tacos. Han charlado sobre las carillas de los dientes.

Le pregunta Marta si le da vergüenza quitarse la camiseta delante de la gente. Adrián dice que si que le da "por que me veo como una mierda". Marta le llama perfeccionista. Miope le llamaría yo.

Dice que cuando llegas a un nivel de físico luego siempre te ves mal. "Es verdad, que te pones la camiseta de nuevo en cuanto terminas de follar", dice Marta.

Le empieza a preguntar Marta como llevó la separación de sus padres y nos cambian de cámara.