16.00 - 0:00 Clases de protocolo. Protocolo de emergencias

17:08 H Cora y Altazne no soportan a Nissy, pero con razonamientos

Cora y Alatzne hablan de Nissy y su comportamiento inaceptable en la casa.

No les importan sus circunstancias ni su historia pasada, si no tratas con respeto a los demás no te tienen porqué aceptar. Hablan de que no es obligatorio aceptar a alguien con sus virtudes y defectos, si no hay un básico de respeto.