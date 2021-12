16.00 - 0:00 ¿Habrá verdadera reconciliación entre Cristina y Luca?

17:51 H Luca reaparece

Luca ha salido del cubo al fin y entra en el salón de buen humor. Sandra ha dejado un condón en la mesa y Luca hace bromas con él.

Luis insiste en que coma el italiano, como muestra de cuidado y cariño de familia.

Sandra vuelve a sus ataques amorosos con Julen, que es así como queman calorías.

Luca entra en el cuarto y al final Cristina no quiere comer ni con Luca.

No es que le estuviera esperando, como pensé.

Luca le insiste en que él come ahora pero ella no le sigue, ni le acompaña para que no coma solo.