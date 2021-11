16.00 - 0:00 Unas nominaciones como si fueran la final

16:29 H Jesús se justifica

Están fregando Jesús y Miguel y el cantante habla de las nominaciones de ayer y le comenta que aunque le metan doscientos puntazos al periodista "no hay maldad". Que no se meten con su trabajo o sexualidad y que hay líneas que no se cruzan.

Miguel dice que no le importan sus nominaciones pero que a Adara le tiene que haber dolido que le nominaran Sandra y Julen, cuando ella les dijo que le daría a otros esos puntos. Se dicen el uno al otro que no son rencorosos pero no han olvidado una sola votación.

Jesús no ve lo del chocolate como una broma y creen que quedaron fatal por hacerlo a escondidas. El vídeo fue crimen de lesa humanidad para el gemelo.

Miguel prefiere hacer el payaso a estar durmiendo todo el día. Jesús dice que si era de la comuna, que no tiene sentido que lo comiera a escondidas.

Vemos a Adara pasar el aspirador por la zona de las lavadoras y a Miguel planeando una siesta con ella. Adara le dice que tiene que terminar de limpiar primero, que todo da mucho asco y que le queda para rato.