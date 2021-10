16.00 - 0:00 Reposicionamientos tras los seísmos de la expulsión.

17:26 H De zapatillas y bromitas

En las tumbonas del jardín tenemos a Luis comentando la jugada con Canales de los comentarios de Adara cuando el torero le ha pedido que no le tire zapatos en la cama mientras duerme. Canales le dice que no pensaba comentar nada, pero cuando Adara le ha preguntado "¿tienes sueño?" y que no se ha podido contener. Mejor advertírselo ahora y que no le tire un zapatazo de los de Dani que son barcas, no chancletitas y si le da en la cabeza, aunque sea por error, le haría daño.



Se les une Julen que también le parece regular lo que hizo Adara y Luis dice que hay que verlo con relatividad. Viene Jesús a las tumbonas y hablan de que en la compra han tenido que "devolver" un paquete de churros y eso es una tragedia griega, lo sabe todo el mundo.