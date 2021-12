19:30 H Grinch

La llamada del Grinch deja a Luca solo en la cama y a Sandra deslomándose con los bupees. Bueno, no se desloma mucho porque le da la risa floja. "No se te puede pedir más, Sandra", le dice el Grinch muy Grinch.

Para que no se acostumbre Cristina, el Grinch es solicitado otra vez y ahora la víctima es Jesús. "Lo haces peor que Sandra. Venga, que te quitas cinco calorías", dice el Grinch.

Y luego el Grinch se va a la cama y Luca le da un masaje en la espalda. Cristina protesta porque Luca no ha calentado la crema, pero poco a poco Luca empieza el masaje y el Grinch va abandonando a Cristina. Con lo que no contaba es con la señora del cubo, que les corta el masaje recién empezado y llama al Grinch. "No me lo puedo creer", Cristina vuelve a dejarse poseer por el Grinch y va a por Luis. Se queja porque dice que a ella le gusta la Navidad y que no piensa insultar a Luis. Pero los demás le dicen que no arriesgue la prueba.

Hecho el tercer Grinch, Cristina se vuelve al dormitorio. Luca, antes de ir, le dice a su micro que le va a empezar el masaje otra vez, pero que en cuanto empiece, llamen al Grinch.