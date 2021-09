01:19 H Sandra raja de sus compañeros

Sandra Pica se queja de que hay concursantes con exceso de protagonismo que se pasan el día pendiente de lo que come cada uno. "Si mañana me apetece un yogurt por la tarde, me lo pienso comer".

En la sala de los mirones Sofía resalta que Emmy está ya con el pijama puesto. "Otra más", lamenta Rollán con careto de vinagre. Después Sofía apunta a quién ve como una buena rival. "A Lucía porque participa mucho y es divertida", argumenta