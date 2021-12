18:46 H Le ha dado

La voz les recluye a todos en el baño y vestidor. Dani y Jesús se han sentado uno en cada extremo del vestidor y se pasan una pelota rosa del uno al otro, con una sola mano y sin parar. Ni fallar.

Ups. Pues sí han fallado. Nos enteramos por Luis, que entra al baño y dice que Dani ha tirado la bola a Jesús y le ha dado "en todos los huevos". Pues eso. Dice Cristina que va ahora mismo. Pero antes le da un beso a Luca. Luis les dice que tienen "que copular ya" y Sandra añade que lo van a pillar con muchas ganas. Cristina dice que no tanto y ya que están hablando de eso, se queda charlando con Sandra. Le pregunta por su hora sin cámaras y si no les dio cosa "porque te están escuchando". Sandra dice que sí, pero que le pudieron las ganas. En verdad, lo que más les influyó fue una discusión entre Adara y Luca desde el baño que se filtró en su hora sin cámaras. "¿Tus padres son liberales?", pregunta Cristina. Sandra responde que no, pero... Cristina dice que no podría. Luca dice que él no disfrutaría igual. Luis opina que en ese momento no tienes que pensar en tu familia, lo mismo que cuando uno está fuera de la casa.

A todo esto, el pelotazo en la huevera ha quedado en el más profundo olvido.