18:28 H Héctor le saca los colores a Elena

Lo de la bola no ha durado mucho y ya están en el vestidor Héctor, Añberto, las mellizas y Elena, que se le están cayendo las pestañas postizas por mechones. Pero bueno, eso no impide que Héctor le suelte un piropo. De hecho le dice tal cual: que aunque se le caigan las pestañas, que está muy guapa porque es muy guapa. Y Elena de Triana se pone rosa, que ni el pelo de Virginia. De verdad, que esta vez no exagero: