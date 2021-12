01:09 H El baile

Tienen que grabarse bailando una canción.

-Pero con qué canción- pregunta Dani.

-Con la que suene- Luis es más práctico.

Y en la siguiente que empieza, que es "all I want for christmas is you", Luis agarra un micrófono ficticio y empieza. Cristina y los gemelos le siguen bailando. Y Luca detrás. Pero cuando ven el resultado: a Cristina le parece que están haciendo el baile de San Vito y todos sin excepción dicen haberse resbalado en algún momento. Total, que a repetir.

Mariah Carey vuelve a sonar, Luis vuelve a coger el micro virtual y todo se sucede como empezó. Una vez. Y otra. Luca gira con Cristina en brazos. Luis baila agachado y hace que los gemelos tengan que bailar encorvados y pese a esta descripción, el conjunto de los cinco ha quedado chulo. Eso o me han contagiado.

Ahora todos juntitos ven el resultado y, si les gusta, significará que no sonará la misma canción por cuarta vez.

Pues ha habido suerte. Dicen que "qué guay" y dan el vídeo por bueno.