19:17 H Más entrevista a Cristina

Cristina ha dicho que en este concurso ha aprendido a callarse. Que antes se metía en todas y ahora ya no. Que distingue cuando la cosa no va con ella. Sin embargo los gemelos opinan que en la última discusión, no lo hizo así.

Luca le pide a Cristina que se ponga en el lugar del espectador y le responda qué cosas le han gustado y cuales no. Dice que le hubiera gustado que Cristina se mostrase antes, que mostrara antes sus sentimientos. Dice también que como espectadora no habría entendido por qué tanta gente les ha atacado tanto y ha juzgado su relación como falsa. Confiesa que lo peor que le ha pasado en el concurso no fue la discusión con Luca, sino el miedo de perderlo. "Si estuviste a punto de abandonar. Y eso era real", apoya Luis.

Luis quiere saber quién le ha hecho daño. Cristina nombra en primer lugar a Miguel. Luego da otros nombres de quién cree que ha intentado hacerle daño pero no ha podido. "Prácticamente toda la casa", dice Jesús. Cristina dice que no y repasa: que le ha intentado hacer daño Miguel, Lucía, Julen, Adara y Sandra. Pero que daño sólo le hizo Miguel. "Y también te digo, la última vez en esa sala de la verdad con Miguel, ya no me hizo daño".

Cristina y los gemelos traen al Grinch a escena. Siendo Cristina Grinch y teniendo que meterse con sus compañeros, le dijo a Jesús "vamos, que no te aguanta ni tu madre". Jesús en el momento se rió, pero luego en un cubo dijo que le había sentado mal. Cristina les dice que en todo momento lo que decía el Grinch era en clave humor y que le parecía que todos lo distinguían. Le pregunta a Jesús si de verdad cree que eso lo dijo en serio. Jesús dice que no, pero que luego lo analizó y sí le sentó mal.

Cristina y los gemelos siguen hablando de su relación y sus decepciones recíprocas. Pero la voz les dice que ya toca terminar, ponen la música de fin de programa y Cristina, Luca y Luis corren a la cocina: "a comer", "la pizza". Los gemelos llegan poco después. Han querido ir al cubo pero no se ha podido.