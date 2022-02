16.00 - 0:00 Preparándose para una gala de infarto

16:46 H Laila no come con los demás

Empiezan a hablar de los temas generales en la casa, todos menos Laila.

Comenta Adrián que le ha dicho el cubo en dirección que no hacen bien la compra y que no marcan bien los productos. Como las famosas patatas para la tortilla que no llegaron nunca.

Comenta Carlos que entonces les deben el dinero de esas patatas y que les den el ticket. Virginia dice que la app para los pedidos no está muy bien.

Nissy se va al sofá y no recoge su propio plato y le llaman la atención de. Virginia le dice "Nissy, me he comido todas tus broncas de mierda". Carmen interviene y Nissy le dice que "¿te han dicho que tienes que despertar y vas a despertar conmigo?".

Tanto Virginia como Carmen le han hablado en un tono normal y Virginia dice que le da igual recoger su plato pero que se ha tragado muchas broncas en la cocina por no limpiar por parte de Nissy.