08:14 H Carmen decide ir por libre y alejarse de Rafa

¡Buenos días! Estamos en el 24 horas con Rafa y Carmen intentando solucionar su crisis. Ella le ha dicho que quiere alejarse de él porque no soporta a Laila y Nissy, que se han unido en grupito a Rafa. Las tacha de insoportables y de que por su culpa Alatzne se ha separado de ellos. Aunque Rafa ha intentado explicarle que sin ella no sería igual esta experiencia para él, ella sigue convencida de que va a "ir por libre" porque no quiere seguir juntándose con las mellis. "No las aguanto", insiste.

Además, ha habido crisis entre ellos esta noche y Carmen asegura que estaban disfrutando de la situación y que Rafa lo ha permitido. Él dice que es porque quería pasárselo bien y ella le echa en cara que priorice su diversión mientras está mal y las hermanas encantadas con que se aleje de Rafa. Carmen le cuenta que Alatzne le ha abierto los ojos y que ella la ve muy bien en el otro grupo. Asegura que entró sola y que así tiene que seguir siendo. Pero Rafa sigue intentando convencerla de que sigan unidos. Y cree que el hecho de no hablarse más con Alatz es "mojarse" y no otras actitudes de sus compañeros. Lo dicen porque ayer tuvieron que elegir quien es el "mueble" de la casa. Carmen sale en defensa de Marta porque Rafa cree que ella no hace nada pero su amiga asegura que tiene más personalidad que muchos otros como Nissy. Le ha dado la oportunidad de conocerla pero según dice "está vacía". Rafa dice que tiene razón pero que Laila le cae bien. "Porque te regala los oídos", le dice ella. Pero Rafa no lo cree. "Y tú a ella", insiste Carmen.

Pues parece que tenemos un día movidito por delante.