Luca y Cristina hablan en la cama. Ella apoya el codo en su pecho y él le hace caricias de vez en cuando.

-¿Qué me miras así?- le dice Cristina.

-Porque no estás hablando.

-Estoy pensando.

-Vale, a ver- Luca le da pie a Cristina.

-No me gusta que mis emociones dependan de otra persona y aquí dependen de ti y no me gusta. Cuando me enfado contigo. A mi me gusta controlar mis emociones y contigo no las controlo. Siempre he sido muy independiente y ahora siento que no lo soy. ¿Está bien explicado?

Luca dice que sí. Cristina ha enfocado a las discusiones. Y de las discusiones se habla.

Para entrar en antecedentes, esta conversación surge porque Luca siente que Cristina últimamente le hablaba mal y ha ido a hablar con ella. Y volviendo a la conversación, Luca le dice a Cristina que sus discusiones con los gemelos o con Lucía no son como las que tiene con ella. Le dice también que si él discute, luego no se aísla como hace ella. Y piensa que eso igual no es bueno para ella. Además le añade que lo que le ha dicho para él es muy bonito y que a él no necesita demostrarle que es independiente estando mal con él. "Haz lo que te permite de estar bien", pide Luca, le besa la frente y le acaricia el cabello. Se miran a los ojos tiernamente... Y no pasa nada más. Cristina le habla y vuelven a la conversación. Aunque se siguen mirando tiernamente y si hay más, no se ve. Porque Isabel Rábago aparece en plano canturreando: "besarte, besarte, besarte".

Bastante apropiado en realidad.