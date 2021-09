18:26 H Todos mis calzoncillos

Jesús ha perdido su ropa interior. "¿Un calzoncillo?", pregunta su hermano con ingenuidad. "No, toda", responde su gemelo. "Me la han robado", dice con gravedad. No se sabe si por el hurto o por lo hurtado. Y encima después de lavarla, secarla y ¡doblarla! Agravante sin duda. Van directos a la habitación rosa. Preguntan a Emmy, que protesta hacia el autor: "¿qué quieren, montar un show?". Los gemelos miran bajo un par de almohadas, pero no se arriesgan a más. Fiama se ríe sin contenerse. "Has sido tú", le dicen. Cosa que niega y los gemelos no se atreven ni a insistir ni a rebuscar en los armarios ajenos. La situación no se resuelve. Quedan los gemelos sin saber, Fiama haciéndose la que no sabe (tampoco mucho) y los calzoncillos desaparecidos.

No tarda Fiama en acudir a Cynthia (malhechoras junto a Sandra) a susurrarle que los gemelos ya han echado en falta los calzones. Jesús sigue señalando a Fiama y ella sigue haciéndose la que no sabe. Con esto, el terreno está más que abonado para cuando les comuniquen que uno de los secretos que aún no conocen tiene que ver con este robo.