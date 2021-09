16:49 H Cristina, dale perico al torno con la nominación

Cristina sigue dándole vueltas al tema de su nominación. Ahora es Julen la víctima... el que le presta un oído amigo para que la chica se desahogue.

Canales está también en el salón escuchando. La periodista nominada espera no se expulsada, al menos. Después pasa a comentar cuales son sus valores y todo eso. Pero le sigue pareciendo que "No es que no tenga mal rollo con mucha gente, son 3 personas scon las que no tengo feeling".

Después, amenaza: como no sea expulsada, se va a venir arriba y va a dar mucha guerra.