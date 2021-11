19:19 H No se arreglan

Cristina aparece en plano y Luca sobre ella en la cama de Cristina. Hablan. O intentan hablar. El tono es de reproche y Luca no tarda en rodar a su colchón. Luca está enfadado porque dice que Cristina le pone en duda después de que es quien más se preocupa por ella. Ella le asegura que no tiene ninguna duda respecto a él y que siempre dice que él es quien más la cuida y que además es recíproco. La tercera cama de las tres en línea sigue ocupada por Luis Rollán y su gorro de lana.

Luca está molesto por lo que Cristina le ha dicho esta mañana ("que soy frío y me desconecto", recuerda Luca) y le pide que se lo explique. Cristina le asegura que no se lo ha dicho con la intención con la que él lo interpreta. "¿Puedes entender que yo no te atacaría jamás?", le dice ella. "¿Entonces por qué me atacas?", pregunta él. "No te estaba atacando, te dije sólo lo que yo sentí ayer", responde ella, que le insiste que no le gustó que no durmiera con ella anoche. Pero a Luca le ha hecho daño que le llame frío, le dice. Cristina sigue insistiendo que no ha querido hacerle daño. "¿Entonces por qué me lo has hecho?", pregunta él. Una, dos, tres veces y las que haga falta. Y Cristina niega cada vez hasta que se cansa.

-No tengo nada más que hablar contigo- responde a la última repetición de Luca dándose la vuelta y tapándose hasta arriba.

-Vale, venga. Y soy yo el frío.

Luca se queda con la boca apretada y balanceando la cabeza.

-Esto es cuanto te interesa. Se da la vuelta y se duerme- describe Luca. Luego se levanta, coge su botella de agua y deja a Cristina tapada en la cama. Tapada hasta la cabeza. Y se va a la cocina serio y callado.