18:17 H Lucía al límite

Lucía entra al baño alterada. Como no hay escalas para medir la alteración, no se puede dar un dato objetivo de su estado. Pero teniendo en cuenta que su queja se lleva fraguando días, no puede ser poca. Tiene muchas, pero que muchas ganas, de que acabe la prueba para disponer de la comida de otra manera. Y de que se le acabe la divinidad a Adara, así lo ha dicho. Se queja de Cristina, que le ha dicho que esta es su casa y comerá lo que quiera. "Se han comido dos platos y no han tenido suficiente", añade. Cynthia lo achaca a un tema de educación. Mala educación concretamente. Lucía dice también que Cristina le ha reprochado que anoche hicieron una reunión y no les avisaron. No fue una reunión como tal, pero los de la habitación rosa estuvieron hablando (y mucho) de lo que comen y dejan de comer Cristina y Luca. Con tal pata, que Luca y Cristina, que rebuscaban algo que comer en la despensa, les escucharon desde allí. Todo porque las paredes lo permitieron.