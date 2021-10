Hay movimientos en la casa. Si los impulsa la estrategia o la emoción, o una mezcla de las dos, no se puede afirmar tan tajantemente. Pero el resultado sí está a la vista. Cristina y Adara ya no se llevan, hasta el punto de que Cristina se está planteando posicionarse detrás de Adara y no de los gemelos. Por su lado, Adara pasa muchas horas silenciosa y pensativa. Lo alterna con bromas que no han sentado bien y con sus nuevos allegados: Julen y Sandra. Junto a ellos se han autonombrado el nuevo grupo minoritario. Julen lo reafirma asegurando que los gemelos no le han dado los buenos días esta mañana. No es el único que habla de silencios. El término guerra o enfrentamiento silencioso ha entrado fuerte en la casa desde que Adara lo empleó para referirse a su no relación con Cristina y ahora unos y otros lo van usando.

Con estas premisas, llegamos a la tarde del sábado. Allá vamos.