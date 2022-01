00:40 H Carmen deja una puerta abierta, pero muy pequeña

Rafa opina que Carmen hace buen pareja con Álvaro. Argumenta que tienen buenas conversaciones de matemáticas y se echan algunas risas. "Lo normal antes de divorciarse", bromea el fontanero. Carme asegura que no le gusta Álvaro porque no le atrae. Rafa cree que lo de la atracción puede cambiar con el paso del tiempo. "No sé qué puede pasar con el paso del tiempo, pero si no me gusta desde el principio, no creo que me vaya a gustar después". Carmen dice que no es la primera vez que alguien quiera algo con ella y al final terminen siendo amigos. Carmen dice que le da un poco de pena y la situación es un tanto incómoda. Rafa le aconseja que lo hable con él de forma muy natural.