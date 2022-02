18:29 H Quejas

Adrián está en la cocina: "mira, yo paso. Ya puede venir y volcarme una cazuela de aceite, que yo paso". Esto ya no parece un TikTok, me parece a mí. Ahora, que también dice Adrián que si se lo hace a Brenda, salta. Lo del aceite no. Si no lo que sea que haya hecho (y quien sea de quien hablen) que ha llevado a Adrián a decir "yo paso". No sabemos más porque pasan a hablar del baile.

Luego hay más quejas varias y variadas: A Kenny se le enfrían las manos, Virginia se pregunta quién no enjuaga la vajilla y Cora ha cambiado la bolsa de la basura ya tres veces.

Adrián sale a desahogar un poco más con Marta en el jardín. Sigue sin nombrar a la persona de quien habla, pero ahora tenemos más datos. Es alguien que "quiere ir de prota" y que cada vez que hace algo dice "mira, yo soy la primera en hacer esta postura" o lo que sea que haga. Esto, según Adrián, conste. Pero bueno, con estos datos yo ya empiezo a sospechar de quién habla. Os toca a vosotros.