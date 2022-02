20:40 H Un poco más de Nissy versus Cora

La voz les confina a todos en la zona del baño y vestidor. Así que Cora, que estaba en el salón, vuelve al baño y la discusión con Nissy se reanuda. En el vestidor Alatzne le ayuda a Carlos a escoger complementos para su modelo de hoy. "¿Y el pelo recogido o suelto?", Carlos no sabe. "Yo lo llevaría suelto", Alatzne libre.

"Mira Cora, que no quiero hablar más. No te gusta mi voz, no te gusta mi persona, ¿no puedes entender que esto no va a llegar a ningún sitio?", pide Nissy en el baño. Cora aún quiere saber si hay alguien que le guste y Nissy responde: "por ejemplo a esta persona de aquí la adoro", se refiere a Carlos. "¿Y si Carlos te dice que hay algo de ti que no le gusta?", pregunta Cora. "Hay una diferencia enorme entre Carlos y tú", dice Nissy y se mete al váter. "De donde no hay, no se puede sacar", aún suelta Cora. Virginia lo secunda y Marta asegura que por eso ella no se mete. Alatzne peina a Carlos.