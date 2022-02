00:27 H Conversaciones de aliens

Nissy departe de extraterrestres con Carmen. La segunda cree que hay secretos de estado sobre contactos y negociaciones con ellos. "¿Tú te crees que van a querer negociar? O haces lo que te digo o te fulmino toda. No te queda otra que decirles que sí. Hay un tabú para que no sepamos nada y no nos aterroricemos. Si tienen la tecnología de llegar aquí también, la tienen para liquidarnos", reacciona Nissy. Al cabo de un rato Carmen le dice a Rafa que Nissy a veces, cuando nadie le escucha, habla sola "y empieza a delirar".