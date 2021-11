19:06 H Bizcocho a la taza

Miguel le cuenta a Luca que se pone ácido hialurónico en las arrugas. "Pero luego se te va a caer", dice Luca. Luis atiende silencioso. "No, porque te lo pinchas aquí, aquí y aquí", Miguel se señala prácticamente toda la cara. "Y a ti también te hace falta", le suelta para terminar. Acto seguido se da un golpe en el pie y Luca responde: "ahhh, karma, karma", vocifera.

Entretanto, la mezcla de ingredientes ha terminado en tazas y se hace al microondas. "¡Se está triplicando!", grita Adara con tono aterrorizado. "Pero no lo hagáis en el microondas, que a mí me da asco", pide Miguel desde la centralita. Luca tampoco entiende que no usen el horno, pero no hay mucho que hacer.

Miguel cambia su puesto a Jesús y se acerca a ver el resultado. Prueba él, prueba Dani, prueba Luca y prueba Adara. A Miguel no le convence, opinan que se tiene que enfriar. "¿Está malo?", pregunta Luis desde la centralita. "Pues anda que no paran de comer", añade. Y efectivamente todos siguen diciendo que no les convence, pero siguen probando. La taza termina en la centralita y entre Luis y Miguel terminan de catar.