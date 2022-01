19:42 H Y a ti cómo te gustan

Kenny se une a los de la cama. Se une a la conversación más precisamente. Se ha sentado en una silla y habla con ellos. La verdad que en la cama no cabe. O sí. No sé, no lo ha intentado.

Hablan de las amistades chico-chica, si son posibles o no. Y luego de cómo les gustan sus parejas. Kenny opina que a cada uno le gusta lo contrario de lo como es. Por ejemplo, a Virginia le gustan "canijos marcaditos". A Laila no le gustan musculados y, esencial, que sean más grandes que ella porque necesita "que se tire encima mío y me aplaste". Carlos no se atiene a definición: "no sé, es que a mí me da igual". Adrián es de "morenas bajitas" y Marta dice que ella de pequeña quería estar "con un negrito". "Negro, perdón", cambia apurada.