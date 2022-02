19:30 H No nos quita ojo

Cora y Adrián se levantan de la siesta y van a la cocina a por algo para comer. Comentan lo sucio que está todo y que Nissy no les quita ojo. (No saben que vigila el teléfono). "¿Ya son hermanas otra vez?", pregunta Adrián mirando él a su vez a Laila y Nissy. "No sé, yo ya no me meto", le contesta Cora. "Como antes han dicho que ya no eran hermanas", Adrián justifica su comentario.