19:04 H Sobre Elena

Marta, Cora y Colchero están en las máquinas. Marta camina a todo meter mientras Cora y Colchero simplemente ocupan la de abdominales en su uso de asiento. Hablan de Elena. No les cuadra, dicen que no entienden sus últimos movimientos y creen que se está acercando sólo a quien ahora le hace caso. Y a Marta, además, le parece que no hizo lo que ella cree que estaba bien, que era disculparse. "Que igual me equivoco y eso no es lo que estaba bien". Para Colchero no hay duda de que disculparse es lo que estaba bien. Y ahora hablan de eso. Creen que Elena se ha acercado a Nissy porque sabe que Nissy le va a decir lo que quiere oír: que no se tiene que disculpar. Después los tres Freuds se preguntan si Elena será consciente o no de lo que está haciendo. El que sí les parece que se está empezando "a dar cuenta" es Alberto. Según Cora, lo ha visto en su cara. "Y la cara es el espejo del alma", explica Cora porque su teoría es fiable.