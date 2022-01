18:10 H Sí, Kenny ha vuelto

Por lo que dice Adrián: esta mañana el jardín era una locura. Dice que se ha tenido que sentar un momento en el escalón y que eran: "dos discutiendo aquí, dos allí, dos allí". Algo así le he entendido a Alba, mi compi de las mañanas, que se ha comido la multibronca. Y por lo que veo, esto no ha terminado: Laila y Nissy han interceptado a Kenny en el vestidor y no sé si quieren que medie, que les dé la razón (sólo a una, claro) o que autocombustione para salvarse. Kenny mira a una melliza, a la otra y al suelo alternadamente. Pero sobre todo al suelo. No le dejan hablar. Además Nissy y Laila compiten entre ellas a ver a quién escucha Kenny, al punto que Laila le coge de la barbilla y le gira hacia ella. Pero Nissy protesta más fuerte, dice "escúchame, escúchame" y al final es su voz la que se impone.