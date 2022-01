Mientras una de ellas le pide a la otra que no le chille, la otra le exige que no intente cambiar su forma de ser, algo que ha provocado un tenso momento que Carlos se ha visto imposible de frenar. "Un saludo a mi madre, por darme una hermana tan buena que me dice que ni siquiera ella me aguanta", llega a decir Nissy en un momento dado.

Esto ha provocado que Laila llegara a su límite y a llegar a decir que quiere abandonar el reality: "De verdad, ¿por qué me metéis con esta? Yo me quiero marchar". "Vete, ahí tienes la puerta", le anima su hermana, a lo que Laila le responde: "Sí, me voy a ir, pero tú también porque no te mereces estar aquí. Estoy harta, yo me quiero ir, no aguanto estar más con esta chica".