18:45 H La paternidad

Llora un bebé. "Ve", le dice Cristina a Luca. En la pantalla sale el mensaje "caca" y el bebé 22. Luca va al baño, lo coge de una pierna y se lo pasa a Luis (es suyo). Otro llanto. Ahora es el 28 y Luca se lo pasa a Sandra. A éste lo coge del cuerpecillo. Suerte que sean muñecos. Aunque llorando así, lo de cogerlo de una pierna no parece tan malvado.

Ya en la cocina, Luis le da un biberón a su bebé y Julen baña al suyo. Sandra se ríe de cómo le frota el cuello y Julen acaba por bromear y decir que "con esto, se me están quitando las ganas de ser padre". Sandra se lo ríe. Pero luego se dedica a alarmarse porque Julen no le pone el talco como ella considera correcto además de preguntar con cierto rentintín si sabe poner un pañal y decirle a Julen que le va a decir a su prima que no le deje a su bebé con él. Julen pide su espacio: "ni que lo hubieras bañado tú", protesta. "Pues no. Pero si fuera por ti, ya estaría desnucado", responde Sandra. Ahí, alentando los deseos de paternidad de Julen.