10.00 - 18.00 | Un domingo muy domingo

11:07 H Edmundo se levanta

Edmundo es el primero en despertarse. Con perdón, menudos pelos. No me extraña que María Teresa y él quisieran dormir en habitaciones separadas. El humorista estira un poco, cuellito para arriba cuellito para abajo, y se levanta de la cama. No se peina. Va directo al baño. La madre naturaleza le llama.

Los demás siguen sleeping.

Edmundo, ahora en el salón, estira, medita o se ha vuelto a quedar dormido; no lo tengo claro. Confirmado: está estirando. Del cuello ahora ha pasado a la espalda. Resopla. Vemos que dormir la pasada noche le ha pasado factura. No me extraña.