10.00 - 18.00 | Frigenti no levanta cabeza

11:59 H Hablan de Julen

Luis y Sandra son los primeros en levantarse de la cama para empezar el día. Van a la cocina. Mientras se preparan el desayuno, hablan sobre Julen. Sandra comenta que "está mal" y Luis se pregunta qué habrá hecho con las nominaciones para tener tanto cargo de conciencia. No lo entienden. El colaborador se pregunta si le habrá pasado como a él que, por no decidirse, fue penalizado recibiendo sus propios tres puntos. También bajaran la opción de que haya dejado las nominaciones como estaban. No lo saben. Dicen que no pasa nada porque a estas alturas nominar es complicado y quien decide es el público.