Buenas noches amigos. Estamos en medio de una apasionante gala donde está a punto de dilucidarse quién se queda en la casa Emmy o Canales. Jorge Javier lee justo en estos momentos el sobre y la expulsada es Emmy, que rompe a llorar. Todavía no sé si de alegría o de tristeza y no me queda claro si quería irse o quedarse. Emmy ha vivido estas semanas una auténtica montaña rusa de emociones con algunas salidas de tono por las que ha pedido perdón ante Jorge Javier. Con este panorama, conectamos con la casa.

01:51 H "Anoche sabía que era su fiesta" Luis, en el jardín, se muestra nostálgico por la marcha de Emmy. "Anoche ella sabía que era su fiesta. Algo me decía que se iba a ir ella... Hoy me buscaba con la mirada todo el tiempo, pero yo la evitaba". 01:46 H Adara, apenada por Emmy Adara dice que siente lástima por la marcha de Emmy, aunque no ha "tenido mucho trato con ella". Para la última en llegar, su salida "es muy fuerte". 01:41 H "He hablado con mi madre" El personal le pregunta a Julen y Luca sobre lo sucedido en la sala. No pueden decir nada sobre lo del intercambio así que Julen disimula como buenamente puede: "He hablado de mi madre", suelta. Isabel, a la que acaba de subir a la palestra, le da un emotivo abrazo. 01:37 H Isabel, Adara y Lucía, en la palestra Emmy se despide de sus compañeros. Se muestra especialmente cariñosa con Luis e Isabel. Después JJ da la lista de nominados. Luca, Adara y Lucía son los nominados temporales. Luego Luca y Julen van al cubo donde les comunican que tienen el poder del intercambio. Luca quiere salvarse a sí mismo y Julen concede. En vez de Luca, meten en la palestra a Isabel. ALba desde paltó celebra con júbilo la nominación de la que era su gran amiga antes del concurso. 01:17 H Siguen las nominaciones Cristina le da uno a Cynthia, dos a Sandra, tres a Canales. Los seis extra se los da a Lucía. Después llega Julen y le da dos a Isabel, dos a Adara y tres a Luca. Le da tiempo a los seis puntos extra y se los lleva Luca. Después Sandra le da uno a Cynthia, dos a Adara y tres a Luca. La ex tentadora no puede con el pimiento xxl. Cynthia le da uno a Sandra, dos a Luca, tres a Adara. Los seis extra se los lleva también Adara. Canales le da uno a Isabel, dos a Luca, tres a Adara. Se come el pimiento grande, pero renuncia a dar los seis puntos. 01:06 H Emmy da detalles sobre su infierno en el centro de menores Emmy llega a plató y da detalles sobre su vida en el centro de menores donde asegura que los cuidadores les pegaban con frecuencia. Acto seguido nomina Isabel, que le da un punto a Adara, dos a Lucía y tres Canales. Con el de seis no ha podido finalmente. 00:58 H Lucía se venga de Luca Lucía le da uno a Sandra, dos a Adara, tres a Luca y los seis extra, también para Luca. 00:53 H Luis le da tres a Cynthia Luis le da un punto a Lucía, dos a Canales y tres a Cynthia. No le queda tiempo para el de los seis puntos. 00:48 H Adara se lleva 9 puntos de los gemelos Los Gemeliers le dan uno a Luis, dos a Luca, tres a Adara. Les da tiempo a seis puntos extra que van a parar a Adara. 00:44 H Luca le da seis puntos a Lucía El siguiente en nominar es Luca que le da uno a Julen, dos a Sandra, tres a Canales y le sobra tiempo para comerse el pimiento gigante con seis puntos extra que van a parar a Lucía. 00:39 H Adara inaugura las nominaciones Toca nominar y Adara abre la veda. Por cada nominación tiene que comerse un pimiento picante. La chavala le da uno a Cynthia, dos a Lucía y tres a los gemelos. Tenía dos minutos para comerse todos los pimientos y le ha faltado tiempo para comerse un cuarto pimiento gigante que le habría dado seis puntos extra para nominar. 00:17 H Cristina, inmune El personal baila el corro de la patata enfundados en un flotador gigante. El ganador de la prueba se hará con la inmunidad de cara a las nominaciones. Los concursantes de albondiguillas tienen que encontrar un pimiento gigante escondido en la casa. La ganadora de la prueba es Cristina, que será inmune esta noche. 00:13 H Emmy revela su secreto a Luis Emmy se reencuentra con Luis en otra sala después de haber sido expulsada. Luis se emociona y se abraza a la alemana que le cuenta su secreto saltándose las normas. "Viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó". Un secreto que revela una vida dura con muchas carencias emocionales.