02:27 H Las señales que le da el universo a Nissy

A Nissy cada vez que le pica la mano derecha le pasa algo bueno. Anoche se lo dijo a Alatzne: "Me pica la mano y eso es buena señal. Cada vez que me ha picado, he cogido la inmunidad". La esanitaria lo recuerda y alucina en colores. "Es que tengo un trébol en el culo", presume la melliza.