01:50 H Adara, Miguel y Cristina, en la palestra

La tensión de la casa también llega a plató. A Isa la ponen los vídeos de lo que ha rajado Alba de ella: "No la entiendo...No he traicionado a nadie...No he faltado al respeto a su madre". Por su parte, Lucía reacciona denunciando faltas de respeto, aunque no dice cuales. "Me diste el beso de Judas....Has llorado mucho, has dado poco juego y lo único que has hecho es caja", añade Pariente. Isa no entra al trapo. Acto seguido, Sobera conecta con la casa y Adara es la siguiente en nominar. Le da uno a Julen, dos a Luis y tres a Cristina. Turno para Luca que le da uno a Sandra, dos a Miguel y tres a Adara. Luis repite las nominaciones de Luca. Nominados definitivos: Adara, Miguel y Cristina. Pedazo de duelo. Acto seguido, Isabel se despide de la casa con buen tono.