La casa de los secretos tiene una prueba semanal nueva: recrear el videoclip de 'Tacones rojos', el último hit de Sebastián Yatra. Haciendo alusiones a su nombre, los concursantes deberán, además, llevar tacones rojos y hacer vida cotidiana en algún momento puntual del día cuando así se lo pida la Voz del Cubo. Dicen que la música amansa a las fieras, así que veremos si puede amansar la tensión que existe entre Miguel y Cristina. Esta noche, uno de los dos abandonará la casa en un duelo reñidísimo entre los examigos. ¿Miguel o Cristina? El de 'Sálvame' ha mostrado su nerviosismo porque cree que es él el que se va y más después del desencuentro que protagonizaron en la Sala de la verdad.

No sabemos si es precisamente por los nervios de esta noche, pero la pareja Cris-Luca tampoco anda muy allá. Cada vez tienen más roces por la convivencia que, aunque solucionan rápido, parece que están terminando con la paciencia del italiano. Luca intentó también arreglar sus diferencias con Miguel pero este no quiso soltar prenda. Esta actitud a Luca no le sentó nada bien y terminó tachándole de "falso".

Nos conectamos al 24 horas y a la señal PLUS para ver cómo afrontan los concursantes este jueves tan decisivo.