00:41 H Adrián marca distancias

Sobera presenta el vídeo donde vemos el juego del otro día sobre las primeras impresiones en el que Héctor, Álvaro y Carmen no salieron muy bien parados. También vemos imágenes de Adrián, molesto con Alatzne porque la sanitaria aludió a la diferencia de edad para explicar falta de afinidad entre ambos. Al muchacho este argumento no le sirve porque se ha "liado con muchas de cuarenta". Además, confiesa mantenerse un poco distante con Cora porque sabe que bebe por sus huesos y no quiere darle faltas esperanzas.