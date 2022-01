08:09 H ¡Buenos días!

¡Buenos días! Los chicos descansan tras una gala muy movidita con las primeras nominaciones. Además, ya ha comenzado el juego de las esferas y durante la gala eligieron cada uno la suya. Pero no será hasta esta noche cuando puedan empezar a jugar con los secretos. ¿Quién será el primer valiente?

Vemos que Álvaro, tal y como le pidieron sus compañeros, ha vuelto a su cama. Pero el concursante llevaba razón: no es el único que ronca y aquí estamos para dar fe de ello. En el PLUS, vemos la habitación rosa, desde la que nos llega un ligero ronquido del que Kenny también se ha dado cuenta. El cubano se ha despertado y se ha quedado mirando a su compañero Alberto, supongo que para intentar descifrar si es él quien ronca. Y sin embargo, en la habitación naranja no hay ronquidos. De momento. Aunque tenemos a Adri muy pendiente por si acaso.