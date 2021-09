01:07 H Edmundo: "María Teresa se encerró en su cuarto"

En el plato Bigote reitera que dejó a María Teresa cara a cara y no por whatsapp. Comenta que después de dejarla, su ex se encerró en su cuarto y ya estaba todo más que claro. Además, Edmundo afirma que María Teresa no ha sido justa con él. Después de este arranque de entrevista, en el cubo nomina Cynthia con un punto a Luca, dos a Canales y tres a Miguel. Después turno para Rollán que le da un punto a Canales, dos a Cynthia y tres a Miguel.