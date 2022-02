¡Buenos días! Carnaval ha llegado a 'La casa de los secretos' para llenarlo todo de color y música con la nueva prueba semanal. Divididos en dos charangas, margaritas y frutas, los concursantes tendrán que viajar por los carnavales del mundo descubriendo las distintas costumbres de cada lugar y recreando un espectacular desfile con Reina del Carnaval incluida. Pero en la casa eso de que "la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando" parece que no lo han entendido porque continúan con broncas, celos y reproches. La última ha sido una nueva crisis entre Rafa y Carmen.

Durante la fiesta de Carnaval, Carmen volvía a sacar el tema de los celos por Laila y su nuevo acercamiento. Ella le reprochaba que no frena ese tipo de comentarios y él calificaba su relación de amistad de "rara y tóxica". Pero Carmen ha ido más allá y le echaba en cara que parece que quiere que se quede sola y que le ha condicionado en su amistad con Alatzne, con quien Rafa ya no se habla desde hace unas semanas. Tal es el cabreo de Carmen que para que su compañero no se vaya mosqueado y sigan hablando, toma la misma posición que hace unos días con Álvaro: no dejarle salir del baño. Rafa se lo toma mejor y accede a quedarse un rato con ella pero estaba bastante saturado con la situación.

¿Conseguirán Carmen y Rafa reconciliarse de una vez por todas? ¿Dejará Rafa de juntarse con Laila tras este "ultimátum" de Carmen? Nos conectamos al 24 horas y a la señal PLUS para descubrirlo.