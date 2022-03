02:07 H Álvaro, muy dolido con Rafa

Álvaro no termina de encajar las imágenes en las que Rafa rajaba "Era de las únicas personas de las que no me lo esperaba. No sé qué le he hecho. Siempre le he intentado defender...Siempre le he apoyado cuando estaba mal con Carmen. Son tal para cual...Sigo impactado...Me la han clavado". El intervencionista tacha a Rafa de cobarde por no haberse atrevido a nominarle. Cree que no lo ha hecho para no quedar mal.