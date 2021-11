00:07 H Mensaje de Adara a Frigenti

Adara le manda un mensaje a Frigenti: "Miguel, si te va a causar un problema con ella (Cristina), no me apoyes". Acto seguido, Cristina retoma el tema de la ofensa de Adara cuando dijo que no tenía dignidad. La reportera no se creyó el perdón de su compañera. Adara vuelve a pedir perdón, pero con recado incluido: "Esto se llama aprovechar el momento".