01:05 H "Me saca de las casillas"

Jesús aconseja a Cris que no engorde el conflicto con Adara. "Ella quiere que engorde el conflicto...Por eso insulta". La presentadora reconoce que le han dolido las cosas que ha soltado Adara; admite que estaba muy nerviosa y que la muchacha le saca de sus casillas. "No quiero entrar en su guerra...Por eso le digo que haga su concurso...Me da rabia, porque sabiendo cómo es ella, sale esa Cris. No me apetece que quien no quiero saque a esa Cris ".