La guerra abierta entre ambos bandos de La casa de los secretos no cesa y la tensión entre ambos grupos se ha vuelto inevitable. Ni buenos días ni buenas noches ni nada. Por no compartir, no comparten ni mesa a la hora a la hora de comer. Esta grieta ha hecho que, finalmente, Adara explote contra sus compañeros. Especialmente contra Luca y Cristina tras una noche de reproches y poco descanso. Tampoco ha ayudado mucho la prueba, en la que las indirectas y las pullitas eran las protagonistas. Y, aunque lo dieron todo, no han superado la prueba por muy poquito.

Jordi les comunicó la lista de nominados real y la verdad que tampoco hubo mucha sorpresa. La única que alucinó fue Sandra al enterarse de que Julen tenía el poder del intercambio y la salvó a ella, metiendo a Luca en su lugar. El italiano recibió la noticia tranquilo y parece que entendió la situación. A quien no le sentó muy bien fue a Cristina, que alegó que es una nominación complicada porque no quiere verse las caras ni con Isabel ni con Luca. La sorpresa vino al enterarse de que uno de los porcentajes está en un 90% de los votos.

Aunque Luca puede estar contento ya que en los posicionamientos, fue el único que tuvo el apoyo de sus compañeros. Los concursantes se dividieron entre Isabel y Cristina y hubo alguna que otra sorpresa. Como el posicionamiento de Miguel detrás de Isabel o el de Luis Rollán detrás de su amiga Isabel también.

El juego de los secretos sigue en la casa. Cynthia desveló su secreto en plató y su esfera se puso en juego. Julen se hizo con ella y rápidamente se fue al Cubo a accionar el pulsador, seguido de Luca y los Gemeliers. Los cuatro concursantes registraron el mismo secreto: Isabel Rábago fue kelly. Tras los careos, ¿Seguirán pensando que ese es su secreto? ¿Acertará alguno con el secreto y se llevarán las 9 esferas de Isabel?

Nos conectamos al 24 horas y al PLUS para ver cómo se levantan los concursantes y afrontan esta nueva semana. ¡Vamos!